"Wo ist El Bertel?" Mit diesem Aufruf begab sich das Graz Museum auf die Suche nach einem frühen Werk des österreichischen Regisseurs Curt Faudon. Der Film - mit einem aus dem Iran stammenden ehemaligen Architekturstudenten in der Hauptrolle - wurde 1970 an Schauplätzen in der Grazer Innenstadt gedreht. Im Zuge der Ausstellung "Aus dem Iran" im Graz Museum ist er wieder aufgetaucht. Am 18. Oktober wird er erstmals öffentlich vorgeführt.