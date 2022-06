Grazer Jugendtheater Next Liberty lockt mit neuen Produktionen

Motto: "Raus damit!"

"Raus damit!" heißt das Motto der neuen Spielsaison. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie will das Kinder- und Jugendtheater unmittelbar neben dem Grazer Opernhaus "mehr denn je ein konkreter Sehnsuchtsort und ein Möglichkeitsraum" sein, wie Schilhan formulierte. Das Theater sei ein "Ort, an dem wir herausfinden können und dürfen, was es in und für uns noch zu suchen und finden gibt und an dem man sich kritisch mit unserer Welt auseinander setzen kann", so der jüngst für weitere fünf Jahre verlängerte Grazer Intendant.

Wie man entdeckt, was in einem steckt, wird etwa in "Der Zauberer von Oz" von L. Frank Baum ab dem 30. September vorgeführt. "Das ist ein Paradestück für diese Frage", sagte Schilhan. Ein Löwe, ein Blechmann und ein Strohmann, die auf der Suche nach Mut, Herz und Verstand sind, werden Begleiter der kleinen Dorothy, die von einem Wirbelsturm in Kansas in ein magisches Land davongewirbelt wurde. Peter Raffalt inszeniert das moderne Märchen, das vielen in der Filmversion mit Judy Garland in Erinnerung sein dürfte. Reinhold Kogler liefert die Musik für die Produktion für Kinder ab sieben Jahren.