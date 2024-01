"Schlaflos" in der Grazer Oper: Zeitlos und düster

Zeitlos und sehr düster

Wenn sich der Vorhang hebt, fühlen sich vermutlich viele im Publikum mit einem Schlag in die frühen 80er-Jahre zurückversetzt, als das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" 1981 verfilmt wurde, so gekonnt wurden der Bahnhof und vor allem Tetiana Miyus und Mario Lerchenberger nachgestylt. Sie mit langen, rötlichen Haaren und Lederjacke, er mit kurzem roten Blouson und Jeans (Bühne: Heike Vollmer, Kostüme: Regine Standfuss). Als moderne Zutaten gibt es ein riesiges Norwegen-Plakat und die unvermeidlichen Videos (Thomas Achitz), die in die Außenwelt und die Natur entführen.

Literaturnobelpreisträger Jon Fosse schrieb die Vorlage zu dieser Oper, die unter dem Titel "Sleepless" 2021 an der Berliner Staatsoper uraufgeführt wurde. In Österreich und in deutscher Sprache ist das Werk nun erstmals in Graz zu sehen.

Die Geschichte ist zeitlos und sehr düster. Zwei Jugendliche - sie ist schwanger, er hat nichts außer der Geige seines Vaters - versuchen, eine Unterkunft zu finden und zur Ruhe zu kommen. Doch die Realität ist gegen sie, der Versuch, gewaltsam sich das Nötigste zu nehmen, endet mit Chaos und dem Tod einiger Menschen. Der Mann muss für seine Untaten bezahlen, die junge Frau heiratet mit leerem Herzen einen anderen und erinnert sich im Alter an ihre große und einzige Liebe. Am Ende sitzen die beiden wieder am Bahnhof - der ganze Schrecken also nur Einbildung?