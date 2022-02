Grazer Forum Stadtpark: Schwerpunktjahr zum Thema Sicherheit

Das Trio Markus Gönitzer, Robin Klengel und Miriam Schmid übernahm vergangenen Sommer die Leitung des Forum Stadtpark von dessen langjähriger Chefin Heidrun Primas. Die diesjährige Saison ist die erste, die sie mit einem zur Gänze selbst zusammengestellten Programm bestreiten. Als "Zentrum für Sicherheit" versteht sich das Forum Stadtpark als "offen-subversiver Thinktank, an dem Expertisen über menschliche wie planetare Sicherheitsbedürfnisse gesammelt und Alternativen und Utopien formuliert werden."

Kruzifix als Überwachungskamera

Gestartet wird das Schwerpunktjahr zum Thema Sicherheit bereits am Freitag mit dem "Soft Opening" der von Clara Wildberger kuratierten Foto-Ausstellung "intimacy/privacy", in der es um das Spannungsverhältnis von Sicherheitsbedürfnis und Unsicherheit in intimen Beziehungen geht. Ebenfalls zur Eröffnung zu sehen sind die ersten vier Kruzifixe der Künstlerin Catrin Bolt, die im Laufe des Jahres für jede Woche ein weiteres Kruzifix schnitzen wird, das jeweils in den Räumlichkeiten des Forum in der Art einer Überwachungskamera platziert werden soll.