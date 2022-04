Kaffeetschi schlürfen und Gutes tun: Das Paulschlössl ist ein ReUse-Café der Caritas in Graz. Hier arbeiten Menschen, die normalerweise am Rand des Arbeitsmarktes stehen. Außerdem wird auf Nachhaltigkeit geachtet: Die Möbel kommen zum Teil aus dem Caritasladen “Carla”, die Lebensmittel stammen aus regionalem Anbau. Dickes Plus: Man sitzt hier direkt am Rande des Augartens, einem der schönsten Parks in Graz mit Murufer!