Steirische Landbevölkerung

Mehr als die Hälfte der Steirerinnen und Steirer zählten vor dem Ersten Weltkrieg zur Landbevölkerung. Sie wurden Teil einer Entwicklung, in der tiefgreifendere Veränderungen vor sich gingen: Bereits mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert setzte die Abwanderung in die Städte ein. Kleinbauern, Keuschler und Dienstboten versuchten in der Industrie Arbeit zu finden. Gleichzeitig vollzog sich in der Landwirtschaft ein großer Wandel: Technische Neuerungen sorgten für mehr Produktivität aber zugleich für weniger Arbeitsplätze. Der viereinhalb Jahre dauernde Erste Weltkrieg bewirkte zusätzlich, dass bald nichts mehr so war, wie es einmal war.

Sichtbar wird das an einer Vielzahl an Fotografien, Auszügen aus Gemeinde-, Polizei-, Schul- und Pfarrchroniken, Tagebuchseiten und Zeitungsartikeln, die er für die Ausstellung zusammengetragen hat. Für die Jahre bis 1914, die "Wucht des Kriegsgeschehens" und das "Bangen um die Zukunft" in der Zwischenkriegszeit wurden jeweils eigene Räume gestaltet.

Grundlage der Ausstellung war das Forschungsprojekt namens "Zwischen Angst und Hoffnung. Rurale Perspektiven im Zeitalter des großen Krieges", dessen Titel das ländliche Stimmungsbild im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts wohl präzise wiedergeben dürfte.