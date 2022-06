La Strada-Festival macht Graz und Umgebung zur großen Bühne

Eröffnung mit Christian Muthspiel

Eröffnet wird das Festival am 29. Juli (19.30 Uhr) dennoch in der Oper Graz. "Wir haben für das Jubiläumsjahr Christian Muthspiel um eine Melodie gebeten", formulierte es Intendant Werner Schrempf. "Es ist ein bisschen mehr geworden als eine Melodie", so der aus der Steiermark stammende Jazz-Musiker, Komponist, Dirigent und Posaunist Muthspiel. Er komponierte das Musikstück "La Melodia della Strada", bei dem er sich von der künstlerischen Philosophie Federico Fellinis inspirieren ließ.

"Es ist eine assoziative Hommage an die Welt von Fellini und Nino Rota, die aus der Atmosphäre der Filme heraus entstanden ist", blickte Muthspiel am Mittwoch auf ein dreiviertel Jahr intensiver Beschäftigung mit den Filmen des italienischen Regisseurs zurück. Er wird die Uraufführung der daraus entstandenen Komposition selbst dirigieren und mit seinem Orjazztra Vienna zweimal auf die Bühne bringen.

Kunst in der Stadt

Im Anschluss an die zweite Vorstellung steigt am 31. Juli unter der Patronanz des Hauptsponsors Steiermärkische Sparkasse rund um das Opernhaus "Ein Fest der Kunst" mit Akrobatik Tanz, Musik und Bewirtung durch die lokale Gastronomie, wie Diana Brus, kaufmännische Leiterin des Festivals berichtete. Bis zum 6. August sind die Grazer Plätze, Parke, Innenhöfe bis hin zu einem Shoppingcenter und Brunnenanlagen fest in der Hand der nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler wie etwa Leandre Clown (Spanien), Dries Verhoeven (Niederlande), Circus Ronaldo aus Italien, Barcode Circus Campany (Kanada) oder Follow the Rabbit aus Graz. Letztere geben ab dem 30. Juli "Fear the Woman in the Dark" als Devise aus und laden zu ihrem Stück zu einem Park mit Teich bei einem E-Werk im Bezirk Gösting. Die französische Gruppe Adhok lockt mit ihrem Stück "Qui vive" in eine große neue Wohnanlage im Westen der Stadt (ebenfalls ab 30. 7.).