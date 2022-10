Mountainfilm Festival in Graz: Ukraine im Spezialprogramm

Bei der Präsentation des Festivals am Freitag wurden in Graz die Trailer einiger Höhepunkte des Programms gezeigt. So wird es zwischen 14. und 18. November unter anderem die Dokumentation "Oben angekommen" des deutschen Extrembergsteigers Ralf Dujmovits und das Porträt "Adam Ondra: Pushing The Limits" über den tschechischen Boulder-Superstar zu sehen geben. Im der Kategorie Natur und Umwelt gibt es diesmal mit 43 die meisten Filme in einer Einzelkategorie zu sehen.

Eine spannende Dokumentation über die weithin unbekannten Wegbereiter der Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt gibt es mit der britischen Produktion "Everest - By Those Who Were There - 1921, 1922, 1924" in der Kategorie "Menschen und Kulturen" zu sehen. Parallel zum Mountainfilm Festival findet die Uraufführung der ORF-Produktion "Wildes Leben im Toten Gebirge" im Fernsehen statt. Die an der Produktion Beteiligten werden ebenso beim Festival in Graz erwartet, wie einige der Stars des Hauptprogramms. Zu einem weiteren Vortrag im Spezialprogramm in Graz erscheinen wird die Vorarlberger Kletterlegende Beat Kammerlander.

Festival sehr gut wahrgenommen

Die Festivaljury besteht heuer aus der polnischen Alpinistin und Filmschaffenden Eliza Kubarska, dem österreichischen Arzt und Dokufilmer Michael Schlamberger sowie dem Alpinisten und Medienprofi Michael Holzer. Die Preisverleihung findet am 19. November im Grazer Stefaniensaal statt. Der Hauptpreis des Festivals, der "Grand Prix Graz" ist mit 5.000 Euro dotiert, die Preise in den vier Kategorien mit je 3.000 Euro wie insgesamt auch der Preis für die beste einheimische Produktion.

Festivalleiter Schauer zufolge gab es diesmal 289 Einreichungen aus 34 Ländern, die im Rahmen einer Vorauswahl auf 118 Filme reduziert wurden. Dies zeige, dass das Mountainfilm Festival Graz mittlerweile "international sehr gut wahrgenommen" werde. Als Sujet für die diesjährige Festivalausgabe wurde ein Foto des Bergfotografen und Kletterers Jimmy Chin ausgewählt. Das etwas unheimlich wirkende Bild zeigt die von weißer Kletterkreide bedeckte Hand eines Kletterers in Aktion.