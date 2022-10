Einfache Sprache: Grazer InTakt-Festival wird noch inklusiver

Das Grazer InTakt-Festival gestaltet sich heuer noch inklusiver: Erstmals wird es ein Programmheft und eine Website ausschließlich in einfacher Sprache geben. Bei den Aufführungen, Lesungen und Filmen sind Live-Übersetzungen in die österreichische Gebärdensprache geplant. Damit möchten die Leiterinnen des Festivals, Lina Hölscher und Anja M. Wohlfahrt, eine Begegnung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung schaffen, hieß es bei der Programmpräsentation am Mittwoch.