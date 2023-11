Graz setzt Trends

Filme, die bewusst machen und aufklären, in Verbindung mit wunderschönen wie gehaltvollen Geschichten aus dem weltweiten Reich der Berge, schaffen es heute in der Regel über Sparten-TV-Kanäle hinaus. Und auch Graz setzt Trends, wie auch das etwas kleinere Bergfilmfestival Salzburg, von dem derzeit die 29. Ausgabe läuft. "Was bei uns läuft und ausgezeichnet wird, wird durchaus international registriert und näher in Augenschein genommen", so Schauer.

Einer der Auftaktfilme am Dienstag ist "Todesfalle Haute Route" - auf einer der beliebtesten hoch gelegenen Skitourenrouten in den Westalpen erfroren Ende April 2018 sieben von zehn erfahrenen Alpinisten. Das Drama unterhalb der auf 3.787 Meter Seehöhe gelegenen Pigne d'Arolla auf der Skitour zwischen Chamonix und Zermatt in den Walliser Alpen ist das größte Unglück dieser Art in den Schweizer Bergen. Das teils nachgestellte filmische Drama hat etwas von einem Horrorfilm, so unwirklich bewegen sich und zittern die schemenhaften Gestalten im gnadenlosen Gelände.