Sammelprojekt als Ausgangspunkt

Die Motivation für die Ausstellung war ein Sammelprojekt, bei dem ab Sommer 2020 rund 35.000 Amateurfilme aus der Steiermark dem Museum von Privatpersonen übergeben und anschließend digitalisiert wurden. Dieser Bereich ist nun Teil der Ausstellung, die ein neues Licht auf das heimische Filmgeschehen wirft. "Der Blick in die Steiermark lohnt sich, im Kleinen findet sich das Große wieder", erläuterte Kuratorin Mario Freuhofer bei einer Presseführung am Mittwoch. So sei das Bundesland "internationaler, als wir geglaubt haben", befand Kurator Karl Wratschko.

1895 gab es in Paris die erste Kinovorführung, und bereits neun Monate später war der Film in Form eines Wanderkinos in Leoben angekommen. Im ersten Raum der Schau sind die Streifen "Pont de la Tour" und "Danse serpentine", produziert von dem Brüdern Lumiere, die damals gezeigt wurden, zu sehen. Der Tanzfilm ist handkoloriert und gibt einen Eindruck davon, dass der Film immer schon bestrebt war, auch Farben zu zeigen. Die Stummfilme laufen alle mit Musik, die teilweise neu gemacht wurde, wenn keine Tonspur mehr vorhanden war, schilderte Wratschko.