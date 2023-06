Bewährte Autorinnen wie Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger, aber auch viel Neues und thematisch Aktuelles hat das Grazer Kinder und Jugendtheater Next Liberty in der nächsten Saison auf dem Spielplan. Erfolgreich verlief auch die ausklingende Spielzeit, in der eine Auslastung von rund 90 Prozent verzeichnet wurde. "Wir sind ein beliebtes Theater geworden für Junge, Ältere und Familien", freute sich Intendant Michael Schilhan bei der Spielplanpräsentation am Montag.