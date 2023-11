Kooperation zwischen Schule und Museum

Die unscheinbare Figur soll an die Situation jener Nacht erinnern, als damalige Feuerwehrleute den Brand tatenlos beobachteten und nur das Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhinderten. Das Mahnmal stehe symbolisch dafür, dass Menschen zuschauen, sagte der Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen.

Er mahnte, dass es in manchen Dingen nur "ein Schwarz oder Weiß" gebe und in der heutigen Zeit alle gefordert seien, Stellung zu beziehen: "Die Mitte ist eine Bequemlichkeit, die vielfach nichts mit der Realität zu tun hat", so Rosen. Ohne eine Reflexion sei das Erinnern wertlos, betonte er. "Solidarität war noch nie so wichtig wie heute", pflichtete Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) dem bei. Die 44 Zentimeter große Figur sei "ein gelungenes Projekt", die die Jüdische Gemeinde tagtäglich begleiten werde, so Rosen.

Das Projekt entstand als Kooperation zwischen der Grazer HTL Ortweinschule und dem Graz Museum. Dabei setzten sich elf Schülerinnen und Schüler der Abteilung Bildhauerei Objektdesign Restaurierung mit der Ausstellung "Jüdisches Leben in Graz" im Wintersemester 2022/23 künstlerisch auseinander. Peter Roskaric, der 19-jährige Künstler hinter der Figur, erklärte, dass ihm die Idee nach einem Schulbesuch bei der Synagoge kam: "Das will ich umsetzen", waren seine Gedanken. Er zeigte sich erfreut, dass sein Projekt für eine öffentliche Umsetzung ausgewählt wurde.