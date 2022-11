Weniger Reservierungen für 2023

"In unserer in allen Lebensbereichen sehr herausfordernden Zeit" habe sich auch die Opernredoute einer detaillierten Umfeldanalyse stellen müssen, wurde von der Oper Graz mitgeteilt. Neben der Frage der grundsätzlichen Adäquatheit deute dabei "leider auch die Entwicklung des Ticketvorverkaufs und der für unser Ballhighlight notwendigen Sponsorenpartnerschaften in eine zu nachteilige Richtung", hieß es in einer Aussendung, gezeichnet von Intendantin Nora Schmid, dem Geschäftsführer der Theaterservice Wolfgang Hülbig und Organisator Bernd Pürcher.

Man habe sich daher nach sorgfältiger Prüfung dazu entschlossen, die für den 28. Jänner 2023 geplante Opernredoute abzusagen. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden, hieß es. Es wäre die 23. Redoute gewesen, die erste Opernredoute hatte am 9. Jänner 1999 stattgefunden. Es habe "deutlich weniger Reservierungen und Logenverkäufe" gegeben, dazu käme die deutlich gestiegene Preisentwicklung u. a. bei Energie, weiters seien einige Sponsoren weggefallen, sagte Pürcher.

Neuer Intendant, neue Opernredoute?

Die scheidende Intendantin Nora Schmid - sie kam für die Spielzeit 2015/16 an die Grazer Oper und geht nach Auslaufen ihres Vertrags Ende der Saison 2022/23 an die Semperoper Dresden - fällt somit um ihre letzte Redoute um. Es dürfte dann beim ab 2023/24 neuen Intendanten Ulrich Lenz liegen, wie mit der Redoute weiter verfahren wird. Planungen für die Ballnacht 2024 am letzten Samstag im Jänner im schönsten Ballsaal der Steiermark seien jedenfalls schon aufgenommen.