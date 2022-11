Wissenschaftliche Vermittlung im Trachtensaal

LH und Kulturreferent Drexler zeigte sich von der Umgestaltung angetan. "Die frühere Gestaltung ließ einen ja ratlos zurück, wie in einem konservierten Raum. Der Besucher wird nun nicht mehr allein gelassen mit der bloßen Präsentation der Tracht. In diesem Raum gibt es nun eine wissenschaftliche Vermittlung des Themas, toll!" Claudia Unger, Leiterin der Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum, sprach von dem nun neu gestalteten Trachtensaal als letztem Puzzleteil in der zwei Jahre dauernden baulichen und inhaltlichen Neuaufstellung des Volkskundemuseums am Fuße des Schloßbergs.

Ergänzt wurde die Schau im Trachtensaal durch ein Video von Masoud Razavy Pour, dessen drei Bildschirme wie ein Fenster auf die Paulustorgasse wirken, mit Darstellungen moderner Tracht, aufgenommen u. a. am Rande des Brauchtumsfests "Aufsteirern" in Graz. Hier wird besonders der Wandel der Tracht von feststehender Identität bis zur heutigen bunten Tragemischung samt Jeansjacken und Sneakers deutlich. An einer Wand des Trachtensaals hat der Künstler Franz Konrad ein meterlanges Wandbild geschaffen, das auf die komplexen Verflechtungen von Produktionsmethoden, internationalem Austausch und vergessene Wahrheiten aufmerksam macht. Die angebliche steirische Ur-Feldfrucht, der Ölkürbis, hat seine Heimat ja in Mexiko.