Grazer Osterfestival Psalm auf den Spuren der "Wahrheit"

Das Osterfestival Psalm der Styriarte startet am Karwochenende (1. April) seine Konzertreihe unter dem Motto "Was ist Wahrheit?". In sieben Programmen wird auf unterschiedlichster Weise dieser Frage nachgegangen. Highlights in der Grazer Helmut List Halle sind der Klavierabend von Fazil Say, der Bachs Goldberg-Variationen erklingen lässt, Arvo Pärts Johannespassion und der Abschlussabend am Ostermontag mit Musik von Georg Friedrich Händel unter dem Titel "Lascia la spina".