Paul Neagu-Retrospektive in der Neuen Galerie in Graz

Die erste internationale Retrospektive des rumänischen Künstlers fand 2021 im Kunstmuseum Liechtenstein statt und wird nun in adaptierter Form in Graz gezeigt. Kuratiert wurde sie von Friedemann Malsch, Magda Radu und Georg Schöllhammer. Paul Neagu (1939 - 2004) löste sich in seiner Zeit in Rumänien - später lebte er in London - aus dem konservativen Paradigma des dortigen Kunstsystems. Er beschäftigte sich mit Bewegungen wie Op Art, Kinetischer Kunst, Neokonstruktivismus und Kybernetik. Bereits in seinem "Palpable Art Manifesto" forderte er 1969 eine Kunstbetrachtung mit allen Sinneswahrnehmungen.

"Hyphen" in Graz

Bei seinen Arbeiten mit Skulpturen entwickelte Neagu Mitte der 1970er-Jahre ein Gebilde, dass unter dem Begriff "Hyphen" bekannt wurde. Es handelt sich um eine Skulptur, die trotz ihrer scheinbaren Einfachheit auf vielschichtigen Betrachtungen der formalen und symbolischen Bedeutungen geometrischer Grundformen beruht. In der Ausstellung ist ein Nachbau eines solchen Objekts zu sehen. Es handelt sich um ein fast raumfüllendes Kunstwerk aus Holz mit drei Schenkeln, das an einen Zirkel erinnert und eine rotierende Bewegung am Boden markiert.

Das Motiv der Zirkelkreise findet sich immer wieder, unter anderem in einer stilisierten Darstellung der Geschichte von Diana und Akteion auf Stoff gemalt. Diana besteht nur aus ein paar Kreisen, Akteion wird durch den Umriss eines Hirsches, in den sie ihn verwandelt hat, angedeutet. Häufig finden sich auch Abbildungen von Körpern oder Körperteilen, die in Raster eingeteilt und manchmal sogar nummeriert sind. Nach Neagus Überzeugung kann der Körper gerechnet werden, was er besonders in seinen akribischen Zeichnungen immer wieder darstellt.