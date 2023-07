Dem Komponisten Robert Stolz, geboren 1880 in Graz, gestorben 1975 in Berlin, ist in seiner Heimatstadt nun ein eigenes Museum gewidmet. Das Haus in einem Seniorenzentrum befasst sich mit dem Leben und Werk des letzten großen österreichischen Operetten- und Schlagerkomponisten.

Inklusion wird dabei groß geschrieben, hieß es anlässlich des Presserundgangs am Dienstag. Rund 3,4 Mio. Euro wurden investiert. Eröffnet wird das Museum im Bezirk Geidorf am Samstag. Den Architektenwettbewerb hat das Büro "Architektursalon" gewonnen. Es hat nicht nur neue Räumlichkeiten für das Museum geschaffen, sondern auch die das Seniorenzentrum umgebende Parkanlage zum öffentlichen Raum hin geöffnet.

Der "Salon Stolz", wie das Museum genannt wird, befindet sich größtenteils in einem lichtdurchfluteten Anbau des Seniorenzentrums, das zu den Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) der Stadt gehört. Das Team des Grazer Kindermuseums wurde mit der inhaltlichen Ausarbeitung, der Umsetzung und dem Betrieb betraut. Etliche Leihgaben kommen vom Großneffen Hans Stolz, Dank sprach Bildungs- und Inklusionsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) auch Clarissa Henry, der Stieftochter von Robert Stolz und Tochter von Einzi Stolz, aus.

Salon Stolz will Inklusion und Austausch fördern

Schwerpunkt sind einerseits die Melodien des Komponisten, der die ganze "Welt in Himmelblau" erstrahlen und die "Herzen im Dreivierteltakt" schlagen ließ. Andererseits wird auch auf die couragierte Lebenshaltung und Widerständigkeit gegen das NS-Regime, die für Stolz mit dem Einbruch seiner Karriere verbunden war, eingegangen.

Mit dem Museum sollen der Komponist und sein Werk "in die Gegenwart geholt" und seine Musik zugleich als "generationenverbindendes Element" dienen, wie Kindermuseum-Geschäftsführer Jörg Ehtreiber formulierte. Das Museum werde dazu beitragen, dass "mehr Austausch zwischen pflegebedürftigen und jungen Menschen" stattfindet, zeigte sich Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) überzeugt.