Programm-Orte beim steirischen herbst

Das Forum Stadtpark wurde vorübergehend zur Villa Perpetuum Mobile und zum "Wohnsitz" des Dissidenten Stefan Marinov umgestaltet. Der Physiker, Dichter und Psychiatriepatient wandte sich nicht nur gegen die Regierung seiner bulgarischen Heimat, sondern auch gegen Einsteins Relativitätstheorie. Er verbrachte seine letzten Lebensjahrzehnte in Graz und beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Bau eines Perpetuum mobile. Die Arbeit "The Believers" von Pedro Gomez-Egana zeigt diese Zerrissenheit in Form eines Esstisches, bei dem einige Geschirrteile in zwei Hälften gespalten sind. Mehrere Pendel schlagen immer wieder gegen den Tisch, sie fahren sogar in den Riss eines Tellers. Eine Installation von Alice Creischer verweist auf einen Magnetmotor, den Marinov gebaut haben soll, aber auch auf seinen Brotberuf als Pferdepfleger.

Ein weiterer Ausstellungsort ist ein aufgelassener Supermarkt am Griesplatz, der am tiefsten gelegene Teil der Stadt, in dem immer schon die sozial Schwachen und Migranten lebten. Submarine Frieda stellt sich den Stadtteil unter Wasser liegend vor, das Publikum schaut aus dem großen Fenster aus Kinosesseln auf die Straße - oder doch auf das Treiben im Wasser? Taucht man tiefer in die Werkschau ein, findet man in einem Aquarium eine Frieda-Postkarte. Frieda war eine fiktive Figur von Grazer Friedensaktivistinnen und -aktivisten, die im Zweiten Weltkrieg erfunden wurde. Im hinteren Bereich des Raumes findet sich eine Installation von Lucile Desamorys, die auf Leinwänden verschwommene Bilder zeigt, die einen sprachlosen, fluiden Raum zwischen Leere und autonomer Zone schaffen sollen.