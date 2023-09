steirischer herbst 2023: Das Böse ist immer und überall

Auf der rechten Murseite - Intendantin Degot hob bei der Programmpräsentation die politischen, topografischen und gesellschaftlichen Kontraste in der Geografie von Graz hervor - verwandelt sich das Minoritenkloster in die "Church of Ruined Modernity", in deren Mittelpunkt das Leben der nach Brasilien ausgewanderten Schweizer Künstlerin Mira Schendel steht, die sich 1944 für kurze Zeit in Graz aufhielt.

Am Griesplatz schließlich ankert das "Submarine Frieda", ein aufgelassener Supermarkt mit ehemaligem Tanzsaal im Anschluss, das in einem fiktiven, zeithistorischen Überschwemmungsgebiet nach den Grauzonen des Überlebens angesichts von Unterdrückung und Marginalisierung sucht. Alle vier Ausstellungen sind dank einer neuen Kooperation mit der Arbeiterkammer bei freiem Eintritt zu sehen. Am 22. September können alle vier Ausstellungen im Rahmen einer geführten Fahrradtour bewältigt werden.