steirischer herbst: Zentrale Ausstellung rund um Konflikte und Gewalt

Politiker-Porträts

Einige Räume sind großen Videoarbeiten einzelner Künstler vorbehalten. Assaf Gruber zeigt mit "Never come back" (2022) einen nackten Musiker, der intensiv an einem neuen Werk arbeitet. Von Josef Dabernig stammt "Pastry Friday" (2022), in dem sich Menschen an einem trostlosen Ort in einer Konditorei treffen. Ein Film von Ekaterina Muromtseva mit dem Titel "A Tough Male Portrait" (2019) stellt einen Tennistrainer, der plötzlich beschließt, Künstler zu werden und ein Porträt von Wladimir Putin nach dem anderen malt, in den Mittelpunkt.

Spannend ist auch der lang gezogene Raum "Politiker und ihre Subjekte", der Politiker-Porträts auf der einen Seite und auf der anderen Seite genau gegenüber Abbildungen von Menschen aus niederen Schichten zeigt. Auf historische Gewalttaten verweisen eine Büste von Erzherzog Johann mit Einschussloch in der Stirnmitte sowie ein großes, gefühlvoll-kitschiges Gemäde von Kronprinz Rudolf auf den Totenbett. Die Ausstellung bietet damit auch die Möglichkeit, viele noch nie gezeigte Schätze der Neuen Galerie zu sehen und andere in neuem Kontext wieder zu sehen.