steirischer herbst: Prolog-Ausstellung mit ukrainischen Videos

Der einzige nicht-ukrainische Künstler in der Ausstellung ist Pavel Braila, der in den ersten Kriegstagen als freiwilliger Helfer in einem moldawischen Flüchtlingslager nahe der ukrainischen Grenze gearbeitet hat. Er konzentriert sich in seinem Film "Vera Means Belief" (2022) auf den eisernen Willen einer 72-Jährigen, trotz schlechter Bedingungen und anderer Möglichkeiten in dem Lager auszuharren, weil sie ihrer Heimat nahe sein möchte. Ergänzt wird das Werk durch Sequenzen aus einem älteren Film ("Fragile Podil", 2018) der in Kiew entstanden ist.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung wird es Gespräche mit einigen der Künstlerinnen und Künstlern sowie einen Podiumsdiskussion über die Auswirkungen des Krieges aus österreichischer Sicht geben. Mit dabei sind der Journalist Herwig G. Höller, die Autorin Julya Rabinowich und der Historiker Peter Ruggenthaler.