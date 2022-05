Tennenmälzerei in Graz neu nutzen

Die neue Funktion der Tennenmälzerei solle auch zu laufender Nutzung durch die Bewohner von Reininghaus dienen. Es brauche Gastronomie, Co-Workin- Spaces, es werde ein Servicecenter für Amtswege dort entstehen müssen, in einer Hybridnutzung, sagte Riegler. Eine Interessensbekundung des interreligiösen Beirats für Büroräumlichkeit habe es auch gegeben, und die Vorstellung einer Außenstelle der Stadtbibliothek - "und wenn es nach uns geht, eine Anknüpfung auf einer Etage an die Industriegeschichte der Stadt, an die historische industrielle Nutzung der Brauerei. Das Gebäude wird zu renovieren und zu öffnen sein, wir schätzen eine Summe zwischen zehn und zwölf Mio. Euro", sagte Riegler.

"Wunderbare Raumerfahrung"

Laut Hochreiter sehe das Konzept fließende Raumgrenzen mit vielen Funktionsüberlagerungen vor. Durchschnittlich 220.000 Menschen sollten das neue Gebäude im Jahr frequentieren, rund 500 pro Woche das Industriemuseum und rund 350 die Sonderausstellungen in den Bereichen mit Funktionsüberlagerungen. Es gehe nicht um nostalgische Rückschau, sondern um ein Bewusstmachen, dass der Produktionssektor schon lange ein wirtschaftliches Rückgrat der Stadt sei. Zentral seien dabei die Gewölbe auf den beiden unteren Etagen, gestaltet in elf Jochen in drei Schiffen, "eine wunderbare Raumerfahrung", so Hochreiter. Dauerleihgaben könnten vom Technischen Museum in Wien gegeben werden, zur Darstellung von Industrie 1.0 bis 4.0.