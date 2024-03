Häftlinge inszenieren Theaterabende in Justizanstalt Karlau

Bühnenerfahrung gesucht

Das Projekt wurde vom Leiter der Justizanstalt, Brigadier Gerhard Derler, sowie dem Seelsorger der Karlau, Josef Riedl, zusammen mit Gratzer ins Leben gerufen. Bei einer Ausschreibung im Frühjahr 2023 hatten sich interessierte Häftlinge melden und an einem Auswahlworkshop teilnehmen können. Gesucht wurden Schauspieler, Sänger, Musiker, Schreiber ohne und mit künstlerischen Vorlieben und Erfahrungen.

Schauspielerische Erfahrung konnte zwar keiner der Insassen vorweisen, aber so mancher brachte zumindest Bühnenerfahrung mit, sagte Gratzer im Gespräch mit der APA. Während manche zu Schulzeiten auf der Bühne gestanden sind, haben andere Gitarre oder Trommeln vor Publikum gespielt. Seit Oktober trainieren nun neun Männer wöchentlich für etwa drei Stunden gemeinsam unter der Anleitung von Gratzer in der Justizanstalt Karlau "ihre Stimmen, Körper und nebenbei auch das soziale Miteinander", so die Initiatoren.