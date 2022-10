Unheimliche Orte in Graz & Umgebung: Lost Places, Bunker und mehr

Aus dem Grazer Bezirk Gösting konnte man in früheren Tagen mit einem Sessellift auf den angrenzenden Berg, den Plabutsch, hinauffahren. Schon in den 1960er-Jahren begann jedoch der Rückgang an FahrgästInnen. Viele Jahre ging es hin und her: Mal transportierte der Lift Personen, dann wieder Lasten oder wurde sogar ganz abgestellt. In den 1980ern wurde die Infrastruktur schließlich ganz abgebaut – mit Ausnahme der Talstation, die dem Verfall überlassen wurde und nun ein beliebter Lost Place ist.