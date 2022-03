Neu in Graz: Wiki Wiki Poke mit hawaiianischen Bowls

Eigentlich gibt es Wiki Wiki Poke noch gar nicht so lange: Die erste Filiale in der Wiener Wipplingerstraße eröffnete das Unternehmerpärchen Nathalie und Dennis erst 2018. Seitdem geht der Poke-Bowl-Hype im deutschsprachigen Raum um, es folgten weitere Lokale in Wien und Berlin. Nun reiht sich der Standort in Graz bei der wachsenden Wiki-Wiki-Familie ein.