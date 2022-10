Ärzte ohne Grenzen: Freiluftausstellung in Innsbruck

"Ärzte ohne Grenzen" bringt derzeit am Innsbrucker Marktplatz in insgesamt 14 Stationen Themen aufs Tapet, die sich aus Einsätzen ergeben haben und die bei der Nothilfeorganisation momentan vorherrschend sind. In den Blick genommen werden bei der am 7. Oktober eröffneten und bis 18. Oktober zu sehenden Freiluftausstellung zum Teil auf sehr bildhafte Weise etwa Mangelernährung, mobile chirurgische Hilfe in Krisengebieten oder weltweit vernachlässigte Krankheiten.