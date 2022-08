Tiroler Landestheater wünscht sich Publikumsverjüngung

Auch "große Namen" seien womöglich zusätzlich hilfreich, um diese junge Publikumsschicht verstärkt ins Landestheater zu bringen, so Reitmeier. Auch bei den musikpädagogischen Programmen und Konzepten des Hauses gelte es definitiv anzuschließen, betonte er. "Man muss sich gegenwärtig und in Zukunft fragen, welche Art von Theater sich diese Zielgruppe überhaupt erwartet und wünscht", stellte er einen Diskussionspunkt in den Raum.

Junge Menschen als Teil der Diskussion

Es gehe auch zunehmend aktuell und generell im Tiroler Landestheater-Betrieb darum, dass auch junge Leute Teil eines Diskussionsprozesses sind. "Das ist bei uns zum Glück bereits der Fall", hielt er unmissverständlich fest. Was er aber dennoch definitiv nicht wolle, sei eine "Anbiederung" an Jugendliche und junge Erwachsene. Das wäre für das traditionsreiche Haus auch "nicht authentisch", konstatierte der gebürtige Oberpfälzer. Er sei zudem nach wie vor davon überzeugt, dass auch junge Menschen "an Geschichten interessiert sind, die das Theater erzählt".

In dieser Sache gelte es, das "analoge Live-Erlebnis eines Theaterabends" auch diesem noch verstärkt anzusprechenden Publikumssegment näherzubringen", sagte Reitmeier. Auch solle diesem Publikum vermittelt werden, dass Landestheater-Produktionen "sowohl unterhalten, als auch bilden können", strich er heraus. Am liebsten sei ihm persönlich, wenn das nicht nur in der Spielplan-Balance in den Spielsaisonen insgesamt gelinge, sondern sich das auch schon in den einzelnen Stücken und Werken selbst zeige.