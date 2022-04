Pinguine in Ischgl: Neue Schau im Innsbrucker Weiherburg-Museum

Diesem Wunsch schlossen sich auch Umweltlandesrätin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und der Zoodirektor André Stadler an. "Wir müssen achtsam mit unserem Lebensraum umgehen", sagte Felipe, die auch betonte, dass diese Ausstellung zu mehr "Verständnis dafür führen soll, was wir schützen wollen". Der Zoodirektor sprach wiederum davon, dass diese Ausstellung vor allem für die "Bildung und Erholung" der Besucher da sei.

Anpassungsfähige Tiere der Region

In der Ausstellung, die laut Alpenzoo-Präsident, Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) eine gelungene "Verbindung von Zoo und Museum" darstellt und bis zum 28. Februar 2023 zu sehen sein wird, begegnen einem dann auch zahlreiche der Weiterbildung dienliche Objekte. Im ersten Raum, der Waldgrenze und dem Übergang zum alpinen Raum gewidmet, gibt es beispielsweise Zirbe und Tannenhäher zu sehen, während man im darauffolgenden Raum etwas über die "alpine Grasheide" lernen darf.

Dort trifft man schließlich unter anderem auf Weberknecht und Heuschrecke, die Alpendohle, den Gletscherfloh, Nachtfaltern und einige Flechten. Die Kuratoren Peter Huemer und Michael Thalinger stellten bei der Führung diese Ausstellungsobjekte in größere Zusammenhänge und betonten vor allem auch die Anpassungsfähigkeit dieser Tiere und Lebewesen. So sei beispielsweise aufgrund der klimatischen Veränderungen die Zahl der nachtaktiven Nachtfalter gestiegen. Aber auch Bedrohungen durch den Klimawandel seien überaus real, da etwa der Gletscherfloh zu hohen Temperaturen nicht überleben werde, so Huemer.