In der Stadt, aber auch am Land – so fühlt sich der Planötzenhof an. Über den Dächern von Innsbruck lässt sich die gutbürgerliche Kost noch besser genießen. Zum Landgut, das schon seit 1936 von Familie Heis bewirtschaftet wird, gehören heute das Gasthaus sowie ein Erlebnisbauernhof.

Die älteste Konditorei Tirols besteht schon seit 1830. Jedoch hat sich die Speisekarte seitdem schon ein wenig geändert: Cupcakes, Macarons, Fruchttörtchen sowie klassische Zuckerbäckersware finden hier zusammen.