Nachtleben in Tirol: 5 tolle Clubs in Innsbruck

project

Direkt bei den Bögen, die Innsbrucker Partymeile Nummer 1, findest du diesen beliebten Szene-Club, der zum Fixpunkt einer jeden Fortgeh-Nacht in der Tiroler Hauptstadt gehört. Das project bietet alles, was es für eine perfekte Partynacht braucht: Am Mittwoch steht Underground-Sound im Fokus, am Freitag wird zu Electromusik abgetanzt, während samstags Hip Hop und Reggae auf dem Programm stehen. Wenn du nicht einmal wenigstens im project warst, hast du in Innsbruck nicht gefeiert.

Adresse: Ing-Etzel-Straße 23, 6020 Innsbruck

