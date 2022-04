Harald Schmidt bei Tiroler "Steudltenn" mit dabei

Auf der Bühne mit dem Festivalintendanten Hakon Hirzenberger will die frühere Late-Night-Show-Ikone dezidiert nicht aus seinem neuesten Buch lesen, sondern sich am 31. Mai mit diesem über "Leben, Gott und die Welt" unterhalten, wie die Festivalmacher unisono versicherten.

Der Abend mit einem der größten deutschen Fernsehstars aller Zeiten passe wohl auch gut zum "roten Faden" des Festivals, dem Hirzenberger am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Uderns den hehren Begriff "Erkenntnis" umhing. Diese Erkenntnis, so der Festivalintendant, sei in Zeiten von Fake News schwierig geworden. "Wir haben so viel Wissen wie nie zuvor und wissen dennoch oft nicht, auf welche Informationen wir uns verlassen können", so Hirzenberger.