Ebenfalls um ein eintägiges Event handelt es sich beim “Sisters Festival”, das am 7. Juli in der Arena Open-Air über die Bühne geht. Der Fokus liegt – wie der Name schon sagt – auf dem Zusammenhalt von Musikerinnen. Deshalb werden nur "all female und female fronted Acts" auftreten. Darunter das US-Duo CocoRosie, die Wiener Musikerin Aygyul sowie die irische Sängerin Amy Montgomery.