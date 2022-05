"Römerstadt" Aguntum in Osttirol wird bis 2024 rundum erneuert

Gemeinsam mit einem Museumsgestaltungsteam, Archäologen und Kulturexpertinnen und -experten will Aguntum-Geschäftsführer Manfred Hainzl das Museum auf einen "zeitgenössischen Standard haben". Neben der Neukonzipierung der Dauerausstellung soll dann künftig auch Platz für den wissenschaftlichen Diskurs und zeitgenössische Kunst sein.

Überlegungen zur Erneuerung der Museums-Ausgestaltung, die nunmehr mit Kosten von geschätzten 800.000 Euro über die Bühne gehen soll, habe es schon seit rund zwei Jahren gegeben, sagte Hainzl, der seit Herbst 2018 Aguntum-Geschäftsführer ist, im APA-Gespräch. Nunmehr befinde man sich aber endlich in der Basiskonzeptphase, die bis Ende 2022 dauern und Anfang 2023 in die Detailphase übergeben soll. Aktuelle analysiere man unter anderem die Aguntum-Besucherzielgruppen oder überlege sich Objektlisten und neue Vermittlungsformate. Im Zeitraum Jänner bis Dezember 2023 solle dann klar werden, wie die Ausstellung genau gestaltet ist und wie exakt beispielsweise die neuen Vitrinen ausschauen werden, so Hainzl.