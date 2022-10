Umbau des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum in Warteposition

Der Umbau des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum hängt weiter in der Warteschleife. Obwohl die Neugestaltung des Museums in der Innsbrucker Innenstadt ursprünglich im 200. Jubiläumsjahr 2023 fertig gestellt hätte sein sollen, liegt bis dato kein Finanzierungsbeschluss der Tiroler Landesregierung vor. Für Museumsdirektor Peter Assmann ist dies "für alle Beteiligten eine seltsame Situation", wie er der APA sagte. Laut Land befinde man sich in der "finalen" Abstimmung.