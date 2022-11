Die Stadt Innsbruck setzt bei der Weihnachtsbeleuchtung auf die im Stadtgebiet ansonsten ebenfalls bereits etablierte LED-Technologie und will mit verkürzten Einschaltzeiten von 16.00 bis 23.00 Uhr rund 25 Prozent der bisherigen Energiekosten einsparen. Die Hütten der Weihnachtsmärkte seien außerdem bereits seit fünf Jahren "glühbirnenfrei", versicherte der Geschäftsführer der hinter den Märkten stehenden Veranstaltungsfirma am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.