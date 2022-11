Am 25. November feiert der "Advent am Dom" in Linz seine Premiere. Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" hätte der neue Weihnachtsmarkt am Linzer Domplatz bereits im Jahr 2020 erstmals stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er aber in den vergangenen beiden Jahren auf Eis gelegt. Der auch als "stillerer Advent" bezeichnete Christkindlmarkt soll den Domplatz zu einem Ort der Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel machen.