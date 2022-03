Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, ist die Ausstellung ein Projekt des Architektur Haus Kärnten in Kooperation mit dem Land Kärnten, dem MMKK, der Domenig Steinhaus Privatstiftung und der Heft/Hüttenberg, kuratiert von "section a". Im MMKK werden die Arbeiten des Architekten in einen Dialog mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen und ausgewählten Werken aus der Sammlung des Museums gesetzt. Die Ausstellung im Architektur Haus Kärnten stellt das architektonische Schaffen Domenigs in einen Dialog mit nachfolgenden Generationen von Architektinnen und Architekten.

Mit Leben erfüllt werden soll auch die seit Jahren leer stehende Heft in Hüttenberg: Durch den Leerstand sei eine "einmalige Situation von skulpturalarchitektonischen Überlagerungen durch die Natur" entstanden. Und im Steinhaus am Ossiacher See soll es einen Performance-Schwerpunkt geben. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, dem 10. Juni, (Domenig Steinhaus) beziehungsweise am Samstag, dem 11. Juni (MMKK, Architektur Haus und Heft/Hüttenberg). Die Ausstellung ist bis 16. Oktober, jeweils dienstags bis sonntags, zu sehen.