Die Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels und des Bauherr:innen-Preises an das Land Kärnten im Oktober 2023 unterstreicht den gelungenen Neustart dieses musealen Leitbetriebs, der auch mit rund 200 Veranstaltungen das Publikum anzog. Und das soll er weiterhin tun, wie Kulturamtsleiterin Brigitte Winkler-Komar bei der Bilanzpressekonferenz betonte: "Das kärnten.museum hat Räumlichkeiten, die bespielt werden können und will seine Fenster in die freie Szene öffnen."

Direktor Muchitsch will nicht nur mit Ausstellungen zu Themen wie "Demokratie#MITBESTIMMEN", "100 Jahre Radio Kärnten", "Feindbild Minderheiten" und ähnlichem ein "gesellschaftsrelevantes Programm" bieten. Auch die diversen Außenstellen des kärnten.museum sollen attraktiver werden, etwa der Wappensaal im Kärntner Landhaus und der Archäologiepark Magdalensberg. Aber auch das Freilichtmuseum Maria Saal will mit einem Schaudepot und einem neuen Eingangspavillon oder das Botanikzentrum am Kreuzbergl mit der Einbeziehung der Stollenanlage des ehemaligen Bergbaumuseums Besucher einladen.