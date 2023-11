Mit dem "Messner Mountain Museum Roca" (MMM Roca) soll im Sommer 2024 das sechste und letzte "MMM"-Projekt von Südtirols Bergsteigerlegende Reinhold Messner eröffnet werden. Das Haus, das sich den Themen "Fels" bzw. "Felsklettern" widmen wird, entsteht seit April diesen Jahres in der Dolomitenregion 3 Zinnen. Das Museum wurde von Architektin Ulla Hell aus der Bergstation der alten Seilbahn in Sexten am Helm geplant.