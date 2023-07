Die Kärntner Bundeshauptstadt hat sich im Sommer 2023 so einiges vorgenommen: Jeden Mittwoch von 19:00 bis 22:00 Uhr ertönen urbane Klänge am Kardinalplatz, ab dem 6. Juli geht die DonnerSzenen-Konzertreihe in die neue Saison, aber auch ausgewählte Literatur steht auf dem Programm.