Zeitlos: "Le nozze di Figaro" im Stadttheater Klagenfurt

Gesanglich und darstellerisch beeindruckt Matilda Sterby als unglücklich liebende Gräfin mit Stimmstärke und Eleganz à la Grace Kelly. Dara Savinova in der Hosenrolle des Cherubino (die übrigens auch Brigitte Fassbaender mehrfach verkörpert hat) gibt mit Barbarina Lisa Marie Lebitschnig ein queeres Pärchen ab. Wilfried Zelinka, der coronabedingt kurzfristig in der Titelrolle eingesprungen ist, meistert die Herausforderung bravourös. An seiner Seite überzeugt Sarah Gilford als seine quirlig-resolute Braut Susanna. Karikaturhaft, wenig bedrohlich aber stimmlich souverän wirkt German Enrique Alcantara als Graf Almaviva, Christa Ratzenböck ist eine spielfreudige Marcellina im Business-Anzug. Die ansprechende Ensembleleistung wird durch den Chor des Hauses (Choreinstudierung: Günter Wallner) solide ergänzt.