Doch kein Udo-Jürgens-Museum für Klagenfurt

Laut Medienberichten hat der Initiator, der Eventprofi Hannes Jagerhofer, das Projekt fallenlassen. Als Grund gab er "rechtliche Probleme" an.

Der unter anderem als Veranstalter von Beachvolleyball-Turnieren bekannte Jagerhofer besitzt in der Innenstadt eine Immobilie, die so genannte Villa "Herbertstöckl" am St. Veiter Ring, dazu hat er die angrenzende Villa mit 8.000 Quadratmeter Grund dabei langfristig gemietet. Dort sollte nach dem Konzept Jagerhofers, der mit Udo Jürgens befreundet war, das Museum entstehen. Angedacht war eine digitale Erlebniswelt, die in einem Nebengebäude eingerichtet werden sollte. Jagerhofer sprach von 300.000 Besuchern pro Jahr.