Es muss nicht immer Triest, Piran oder Rijeka sein: Zwar ist der Wörthersee kein Binnenmeer, aber bietet ebenfalls viele Vorzüge eines südlichen Urlaubsortes. Du glaubst es nicht? Dann lass dich von unseren Insidertipps für Klagenfurt sowie die Gegend rund um den Wörthersee überzeugen!

Es mangelt weder an Kultur (besonders im Sommer geht es rund!), noch an Kulinarik – und an schönen Ausflugszielen schon gar nicht. Wer also noch Inspiration für den nächsten Kurztrip braucht, ist hier genau richtig.