Weitere Events:

Hier nochmal ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights in Salzburg für 2023 (Stand Dezember 2022). Änderungen sind vorbehalten.

2.1. Die Nacht der Musicals Klagenfurt, Messegelände 3.1. Neujahrskonzert des Klagenfurt, Konzerthaus Kärntner Sinfonieorchesters 7.1. Premiere Villacher Villach, Congress Center Fasching 12.1. Premiere "Der Tod und Klagenfurt, Stadttheater das Mädchen" von Ariel Dorfmann 13.1. Fasching: Premiere Klagenfurt, Messearena Stadtgerücht zu Clagenfurth 17.1. Aufführung "Flashdance Klagenfurt, Messegelände - What a Feeling - Das Musical" 20.+21.1. "Wenn die Musi spielt" Bad Kleinkirchheim, - Winter Open-Air Talstation Kaiserburg 26.1. Konzert Glenn Miller Klagenfurt, Konzerthaus Orchestra 29.1. Kabarett Josef Hader Klagenfurt, Stadttheater "Hader on Ice" 31.1. Aufführung Klagenfurt, Konzerthaus "Schwanensee" - Ukrainian Classical Ballet 2.2. Kabarett Omar Sarsam Klagenfurt, Konzerthaus "Sonderklasse" 9.2. Premiere "Hiob" von Klagenfurt, Stadttheater Bernhard Lang 10.2. Aufführung Marco Pogo Klagenfurt, Konzerthaus "Gschichtldrucker" 14.2. Konzert "Nacht der Klagenfurt, Konzerthaus Filmmusik" - Kärntner Sinfonieorchester 19.2. Erika Pluhar singt (und Klagenfurt, Stadttheater liest) Pluhar 27.2. Konzert "Der Herr der Klagenfurt, Konzerthaus Ringe & Der Hobbit" 2.3. Premiere "Birthday Klagenfurt, Stadttheater Candles" von Noah Haidle 4.3. Aufführung "Aladin - Villach, Congress Center Das Musical" 6.3. Konzert "The Spirit of Klagenfurt, Messegelände Freddie Mercury" 7.3. Konzert Wolfgang Villach, Congress Center Puschnig & Friends 8.3. Konzert Vision String Klagenfurt, Konzerthaus Quartett 9.3. Kabarett Barbara Klagenfurt, Konzerthaus Balldini - "Flachgelegt" 15.3. Aufführung "Loriots Villach, Congress Center dramatische Werke" 16.3. Galakonzert der Klagenfurt, Konzerthaus Militärmusik Kärnten 21.3. Konzert Münchner Villach, Congress Center Symphoniker 22.3. Konzert Budapester Klagenfurt, Konzerthaus Symphoniker 23.3. Premiere "Der Klagenfurt, Stadttheater Feuervogel/Carmina Burana" von Igor Strawinsky 26.3. Gert Jonke Klagenfurt, Konzerthaus Preisverleihung 27.3. Konzert Roland Batik & Villach, Congress Center Wiener Neustädter Instrumentalisten 3.4. Konzert Klezmer Villach, Congress Center Reloaded Extended 5.4. Konzert Klagenfurt, Konzerthaus "Johannes-Passion" - Kärntner Sinfonieorchester 13.4. Premiere "Der nackte Klagenfurt, Stadttheater Wahnsinn" von Michael Frayn 14.4. Konzert Haydn Villach, Congress Center Philharmonie 15.4. Kabarett Dirk Stermann Klagenfurt, Konzerthaus - "Zusammenbraut" 15.4. Konzert Saso Avsenik Villach, Congress Center und seine Oberkrainer 24.4. Konzert Ensemble Villach, Congress Center Dissonance 27.4. Konzert Klagenfurt, Konzerthaus Beethovenphilharmonie mit Benjamin Schmid 2.5. Konzert Ernst Molden & Villach, Congress Center Der Nino aus Wien 4.5. Aufführung "Peer Gynt - Villach, Congress Center Das Rockmusical" 5.5. Konzert Ina Regen Klagenfurt, Konzerthaus 6.5.-17.6. Taggenbrunner St. Georgen/Längsee, Festspiele Burg Taggenbrunn 7.5. Konzert Hongkong Villach, Congress Center Sinfonietta 9.5. Konzert German Brass Villach, Congress Center 11.5. Premiere "The Sound of Klagenfurt, Stadttheater Music" 15.5. Konzert Happy End - Villach, Congress Center Ludwig Hirsch 17.5. Eröffnung Klagenfurt Klagenfurt, Stadtgalerie Festival mit Ausstellung "Lars Eidinger: Overlooks" und "Anti Disco" 19.5. Konzert Goran Bregovic Klagenfurt, Burghof and his Wedding & Funeral Band 19.5.-17.9. Musikwochen Millstatt: Millstatt "Zu-Hören" 20.5. Konzert Laibach Klagenfurt, Burghof 21.5. "Der Theatermacher und Klagenfurt, Stadtgalerie der deutsche Mittagstisch" - Doris Hindinger, Karola Niederhuber, Ilse Riedler 21.5. Performance "Werther!" Klagenfurt, Burghof von Philipp Hochmair 22.5. "Kärnten liegt am Klagenfurt, Burghof Ganges" - Anna Bennent, Kristina Schwichtenberg, Josef Winkler 23.5. Konzert "The Dark Side Klagenfurt, Burghof of the Moon" - Otto Lechner feat. Pamela Stickney & Karl Ritter 24.5. Konzert Tocotronoic Klagenfurt, Burghof 26.5. Performance "Apokalypse Klagenfurt, Burghof - Herz der Finsternis" von Ben Becker 27.5. Tanzaufführung Klagenfurt Burghof "Unter_Boden" - Silk Cie & Silk Fluegge feat. Paul Gulda 27.5. Konzert Beatrice Egli & Klagenfurt, Band Wörthersee-Stadion (Freigelände) 28.5. Kabarett Maschek - Klagenfurt, Burghof "Spin!" 29.5. Konzert Ursula Strauss Klagenfurt, Burghof & Ernst Molden 30.5. Konzert Jasmin Klagenfurt, Burghof Tabatabei & David Klein Quartett 31.5. Birgit Fuchs: "Begierde Klagenfurt, Stadtgalerie und Fahrerlaubnis von Elfriede Jelinek" 1.6. Konzert Lola Marsh Klagenfurt, Burghof 2.6. Konzert Mavi Klagenfurt, Burghof Phoenix/Eli Preiss 3.6. Performance Klagenfurt, Stadtgalerie "Coronafisch" - Gernot Fischer-Kondratovitch/H einrich Baumgartner 3.6. Konzert Capital Bra Klagenfurt, Messegelände 3.6. Musikkabarett "Comedian Klagenfurt, Neuer Platz Rhapsody" - Pizzera & Jaus 4.6. Konzert "Enigma", Klagenfurt, Konzerthaus Kärntner Sinfonieorchester 4.6. Konzert Symphoniacs Klagenfurt, Burghof 6.6. Konzert Austria String Klagenfurt, Konzerthaus Trio 8.6. Konzert The Dire Finkenstein, Burgarena Straits Experience feat. Chris White 10.6.-9.9. Klassik im Burghof Klagenfurt, Burghof 13.6. Aufführung "Pygmalion", Villach, Congress Center Landestheater Niederösterreich 15.6. Kabarett Gernot Kulis - Klagenfurt, "Best of 20 Jahre Schleppe-Arena Ö3-Callboy" 16.6. Eröffnungskonzert Klagenfurt, Konzerthaus Wörthersee Classics Festival 17.6. Tanzaufführung Villach, Congress Center "Shakespeare in Motion" 28.6.-2.7. 47. Tage der Klagenfurt, ORF-Theater deutschsprachigen Literatur mit Vergabe "Bachmann-Preis" 28.6.-19.8. Friesacher Friesach, Petersberg Burghofspiele mit Premiere "Mord im Orientexpress" 29.6. Konzert Nik P. & Band Finkenstein, Burgarena unplugged 29.6.-10.8. Theater Sommer Klagenfurt, Stadthaus Klagenfurt 30.6. Kabarett Roland Klagenfurt, Düringer - Schleppe-Arena "Regenerationsabend 2.0" 30.6. Konzert Matakustix Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht 30.6.-1.7. Heavy Mölltol 2023 Kolbnitz, Kreuzeckbahn 1.7. Kabarett Thomas Klagenfurt, Stipsits - Stinatzer Schleppe-Arena Delikatessen 1.7. Konzert Roland Kaiser Klagenfurt, Wörthersee mit Band Ostbucht 1.7.-31.8. Ensemble Porcia 2023 Spittal/Drau, Schloss Porcia 2.7. Konzert Melissa Klagenfurt, Wörthersee Naschenweng Ostbucht 2.7. Kabarett Alex Kristan - Finkenstein, Burgarena "50 Shades of Schmäh" 2.7.-29.8. Carinthischer Sommer Villach und Ossiach 5.7. Konzert Smokie Finkenstein, Burgarena 5.-8.7. 50. Spectrum Festival Villach 6.7. Konzert Fäaschtbänkler Finkenstein, Burgarena 6.7. "Hawi D'Ehre" - Paul Klagenfurt, Pizzera, Gabi Hiller & Schleppe-Arena Philipp Hansa 6.-9.7. Internationaler Spittal/Drau, Schloss Chorwettbewerb Porcia 6.7.-18.8. Südkärntner Eberndorf, Kirchplatz Sommerspiele 7.7. Kabarett Gery Seidl - Klagenfurt, "beziehungsWEISE" Schleppe-Arena 7.7. Konzert Gipsy Kings by Finkenstein, Burgarena Diego Baliardo 7.7. Konzert OneRepublic Moosburg, Schlosswiese 7./8.7. Starnacht am Wörthersee Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht 7.-30.7. Musikforum Viktring Klagenfurt, Stift Viktring 8.7. Kabarett Viktor Gernot Klagenfurt, - "Schiefliegen" Schleppe-Arena 8.7. Konzert folkshilfe Finkenstein, Burgarena 9.7. Konzert Andreas Klagenfurt, Wörthersee Gabalier Ostbucht 14.7. Konzert Russkaja Finkenstein, Burgarena 14.-15.7. Musik- und Stockenboi, Naturarena Kulturfestival "woodstockenboi" 14.-15.7. Acoustic Lakeside Sittersdorf, Sonnegger Festival See 15.7. Konzert Andrea Bocelli Klagenfurt, Wörthersee-Stadion 15.7. Konzert Wir4 Finkenstein, Burgarena 20.7. Konzert Canto de Finkenstein, Burgarena Alegria - Sandra Pires, Rusanda Panfili & Friends 20.-22.7. (geplant) World.Bodypainting.Fest Klagenfurt ival Klagenfurt 21.7. Konzert Depeche Mode Klagenfurt, Wörthersee-Stadion 21.7. Konzert Peter Bence Finkenstein, Burgarena 22.7. Konzert Chris Steger Finkenstein, Burgarena 29.7. Konzert Felicita - The Finkenstein, Burgarena Al Bano & Romina Power Show 1.-6.8. 16. Internationales Millstatt, Kongresshaus Gitarrenfestival 3.+4.8. Konzert Die Seer Finkenstein, Burgarena 5.8. Aufführung "The Magic Finkenstein, Burgarena of Abba - Mamma Mia, What a Show" 11.8. Konzert Helge Schneider Finkenstein, Burgarena & Band 12.8. Konzert Herbert Pixner Finkenstein, Burgarena Projekt 13.8. Kabarett Martina Finkenstein, Burgarena Schwarzmann - "ganz einfach" 19.8. Konzert Julian Le Play Finkenstein, Burgarena 30.8.-2.9. Weissensee Klassik Weißensee, mehrere Orte Festival 2023 rund um den See 31.8. Konzert Insieme - La Finkenstein, Burgarena Notte Italiana - Italo Pop Non Stop 21.9. Kabarett Olaf Schubert Klagenfurt, Konzerthaus - "Zeit für Rebellen" 29.9. Konzert Die Prinzen Klagenfurt, Wörthersee-Stadion (Freigelände) 19.10. Konzert Bennewitz Klagenfurt, Konzerthaus Quartett 20.10.-5.11. Friesacher Friesach, Stadtsaal Theaterherbst 7.12. Konzert Seiler & Speer Klagenfurt, Messegelände 10.12. Konzert Melissa Nassfeld, Talstation Naschenweng Millenniums-Express 13.-17.12. K3 Film Festival Villach, Stadtkino