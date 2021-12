100 Jahre Niederösterreich als Kulturschwerpunkt 2022

Musikfestivals und Theater 2022

"Stealing the Stolen" lautet das Motto des donaufestivals 2022 von 29. April bis 1. Mai und von 6. bis 8. Mai mit avantgardistischen Sounds und Performances in Krems. Das Musikfestival Glatt&Verkehrt findet von 15. bis 31. Juli in und rund um Krems statt.

Als musikalischer Höhepunkt des Sommers 2022 wurde das Grafenegg Festival von 13. August bis 4. September angekündigt. Bei der Sommernachtsgala am Wolkenturm im Schlosspark am 23. und 24. Juli werden die deutsche Sopranistin Marlis Petersen und der uruguayisch-spanische Bariton Erwin Schrott auftreten.

Im Festspielhaus St. Pölten sind die US-amerikanische Pop-Pianistin Tori Amos am 18. Februar und Hubert von Goisern am 2. und 3. April zu erleben. Premieren feiern auch zahlreiche internationale Choreografen der zeitgenössischen Tanzszene, darunter britische Choreograf Akram Khan mit "Jungle Book reimagined" am 7. und 8. Mai.

Als Theaterhighlights wurden der Opernklassiker "La Traviata" von Giuseppe Verdi (Premiere: 29. Jänner) und das Musical "Sunset Boulevard" von Andrew Lloyd Webber (Premiere: 8. Juli) angekündigt.