"Nordwärts!": Open-Air Fotofestival "La Gacilly" in Baden

Bei der fünften Auflage steht das Open-Air Fotofestival "La Gacilly Baden-Photo" heuer von 9. Juni bis 16. Oktober unter dem Motto "Nordwärts!". Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz erstreckt sich die Schau über sieben Kilometer Länge, aufgeteilt in eine Garten- und eine Stadt-Runde. Integriert in den öffentlichen Raum sind in diesem Jahr bei freiem Eintritt etwa 1.500 Fotografien zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler aus Nordeuropa.