Das 16. Barockfestival St. Pölten steht von 11. bis 24. Juni unter dem Titel "In Music We Trust". Artist in Residence ist der Lautenist Thomas Dunford, der sowohl solo als auch mit dem Countertenor Iestyn Davis und dem Ensemble Jupiter spielt. "Musik und Konzerte sind Investitionen in menschliches Wohlbefinden", zeigte sich die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau anlässlich der Präsentation am Dienstag überzeugt. Von 18. bis 20. August geht "Jazz im Hof" in Szene.