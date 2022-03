Probetag am 1. Mai

Wer noch nie Pfeil und Bogen in der Hand hatte, kann am 1. Mai 2022 (ab 14 Uhr) zum Infotag beim Einschießplatz (Bahnunterführung) vorbeikommen. Interessierte erhalten eine kostenlose Einführung in den Sport.

Informationen:

Adresse: Auf der Wienerstraße von Zogelsdorf kommend rechts vor der Eisenbahnbrücke / 3730 Eggenburg

Voranmeldung: [email protected]

Öffnungszeiten:

• März: 08:00 bis 17:00 Uhr

• April & Mai: 08:00 bis 20:00 Uhr

• Juni – September: 08:00 bis 21:00 Uhr

• Oktober – Februar: 09:00 bis 16:00 Uhr