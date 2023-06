Lachen unter freiem Himmel

An lauen Sommerabenden wird heuer mit den Comedians und Kabarettist:innen Alex Kristan, Gery Seidl, Michael Mittermeier, Martina Schwarzmann und Viktor Gernot gelacht.

Am 4. Juli wird Michael Mittermeier sein neues Bühnenprogramm "#13" – nach eigenen Angaben das wohl "persönlichste ever" – zum Besten geben. Auch Viktor Gernot hat für das Publikum Neues im Repertoire: Am 18. August wird sich der Kabarettist in seinem Soloprogramm über Ehefrauen und Kinder, die er nachweislich nie hatte, auslassen.